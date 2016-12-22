В Китае из-за тайфуна «Яги» эвакуировали около 205 тыс. человек

Из-за тайфуна «Яги» в провинции Чжэцзян на востоке Китая эвакуированы почти 205 тыс. человек. Об этом заявили в Центре по контролю за наводнениями, сообщает агентство «Синьхуа».

Из-за тайфуна эвакуация была объявлена в 10 городах на побережье Восточно-Китайского моря, включая крупнейшие населенные центры провинции Тайчжоу, Вэньчжоу и Чжоушань. Оповещения получили 204,949 человек. Кроме того, из открытого моря в порты и безопасные районы ушли 20,9 тыс. рыболовных судов и более 4 тыс. других плавсредств.

Китай, Япония и Тайвань только за последний месяц несколько раз испытали удары мощных тайфунов. В июле из-за тайфуна «Мария» предписания об эвакуации получили более 6 млн человек в прибрежных китайских провинциях Фуцзян и Чжэцзян. Тайфун также затронул северные районы Тайваня, были отменены рейсы авиакомпаний Mandarin Airlines и China Airlines в районе прохождения шторма, однако о крупных жертвах и разрушениях не сообщалось.

В том же месяце жертвами тайфуна «Прапирун» и вызванных им наводнений в Японии стали 130 человек, стихия остановила работу транспорта и ряда крупнейших предприятий, нанесла серьезный ущерб зданиям и заставила покинуть свои дома около 30 тыс. человек из 6 млн, которым было предложено эвакуироваться.

В конце июля на Японию обрушился уже тайфун «Джондари», из-за которого были отменены более 300 авиарейсов. В результате пострадали 16 человек.

​8 августа в Японии из-за приближения тайфуна «Шаньшань» было отменено около 160 авиарейсов, а также частично остановлено движение на железных дорогах. Около 100 тыс. человек получили предписание эвакуироваться. 9 августа стало известно, что от последнего удара стихии пострадали четыре человека.