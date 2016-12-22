Грязевые потоки на Филиппинах накрыли более 100 человек

Как сообщает агентство Reuters, тропический шторм, который прошел над филиппинским островом Минданао, вызвал мощные ливни, наводнение и грязевые потоки, обрушившиеся на несколько населенных пунктов. По предварительным данным, более 90 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшими без вести.
Проведение спасательных работ осложняется тем фактом, что в результате стихии были повреждены линии электропередач и залиты водой дороги. В результате спасателям не удается быстро добраться до деревень, оказавшихся под слоями грязи. На помощь к ним направлены армейские подразделения.
Ежегодно на Филиппины обрушиваются около 20 тайфунов, некоторые из которых приводят к серьезным разрушениям. Так, на прошлой неделе в результате тропического шторма в центральной части Филиппин погибли 46 человек.Самая крупная трагедия произошла в 2013 году, когда на Филиппины обрушился тайфун «Хайян». В результате удара стихии погибли 8 тыс. человек, более 200 тыс. местных жителей остались без жилья.