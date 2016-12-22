Порошенко назвал соглашение с ЕС победой над Россией

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом позволило Киеву «переиграть» Москву, написал президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже более года, как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу», — написал Порошенко. По его словам, доля ЕС в экспорте из страны колеблется от 42 до 43% и может приблизиться к 50%. Порошенко отметил, что это «весомая компенсация» за потери, полученные из-за России.

Переговоры о соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС начались еще в 2007 году, текст документа согласовали в 2011-м. Но спустя два года, в 2013-м, власти Украины приостановили подписание соглашение, после чего в стране начались массовые акции протеста, которые в результате привели к смене власти.

В 2014 году стороны подписали политическую и экономическую часть соглашение, полностью документ вступил в силу в сентябре 2017-го. Цель соглашения — усиление связей Киева и Брюсселя в политике, торговле, культуре и безопасности. Порошенко называл документ «одним из ключевых требований и надежд Евромайдана», подчеркивая, что с него начнется путь Украины в ЕС.