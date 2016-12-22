В Минобороны рассказали о маневрах ВКС на учениях «Восток-2018»

Российские истребители отработали перехват самолетов, а бомбардировщики сбросили бомбы на аэродром условного противника в рамках учений «Восток-2018», сообщается на сайте Минобороны.
Так, изображавшее условного противника звено из многоцелевых истребителей Су-30СМ приблизилось к зоне ответственности подразделений ПВО Восточного военного округа и не отвечало на запросы наземных служб.
«На перехват «самолетов-нарушителей» были подняты дежурные силы в составе экипажей истребителей МиГ-31 и Су-35С», — говорится в сообщении. Они выполнили условные пуски ракет по самолетам-нарушителям и отработали вместе с ними элементы воздушного боя.
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) сбросили бомбы на полигоне в Забайкальском крае. «В ходе бомбометания использовались авиационные бомбы массой до 500 килограмм. Всего в полетах было задействовано более 10 экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3», — сообщили в Минобороны.
Учения «Восток-2018» — самые крупные в современной истории России. Они проходят с 11 по 15 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке. Участие в учениях принимают около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, а также свыше 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников.
Кроме того, были задействованы Северный и Тихоокеанский флоты. В НАТО заявили, что рассматривают эти маневры как подготовку России к «масштабным конфликтам».