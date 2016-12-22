Россия применила «ракеты-невидимки» в рамках учений «Восток-2018»

Российские военные применили «ракеты-невидимки» в рамках учений «Восток-2018» на полигоне «Телемба» в Бурятии. Об этом изданию «Звезда» рассказал начальник 76 дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

«В маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией «стелс», «невидимки». Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет», — сказал он.

Полковник отметил, что командование решило не ограничиваться учебными ракетами-мишенями, а использовать копии реальных крылатых ракет, способных огибать рельеф. На учениях также задействовали баллистические боеголовки.

По словам Тихонова, не было полной уверенности в успехе отражения массированного удара, но военнослужащие справились. Полковник рассказал, что были сбиты все ракеты, нацеленные на позиции на полигоне.

Крупнейшие учения в современной истории России начались на Дальнем Востоке 11 сентября. К ним планируется привлечь 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. летательных аппаратов, 80 кораблей и до 36 тыс. танков и бронетранспортеров. Подобные масштабные учения под названием «Запад-81» проводились в СССР 37 лет назад.

В учениях также примут участие подразделения армии Китая. Активная фаза маневров продолжится до 17 сентября.