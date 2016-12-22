Помпео пообещал серьезный ответ в случае вмешательства России в выборы

Россию или любое другое государство в случае вмешательства в американские выборы будут ждать «быстрые и серьезные» последствия, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепартамента.

Помпео подчеркнул, что в последние годы Россия проявляла агрессию, используя дезинформацию и другие средства чтобы способствовать нестабильности обстановки в США. По его словам, в указе президента Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в выборы предусмотрен ответ на такие действия.

«Если Россия или любое другое зарубежное правительство или лица, действующие в их интересах, вмешаются в выборы в США, последствия будут быстрыми и серьезными», — сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что указ подразумевает введение как персональных санкций против физических лиц, так и меры, направленные против экономики враждебного государства. «И если правительство этой страны утвердило, направляло, спонсировало или поддерживало вмешательство в выборы, то мы за ними придем», — пообещал Помпео.

Трамп подписал указ, предусматривающий санкции за вмешательство в выборы 12 сентября. В качестве ответных мер, в документе предлагается использовать заморозку активов и ограничение доступа к финансовым учреждениям США, также, американцы не смогут легально инвестировать в попавшие под такие санкции компании.

«Когда мы начнем предвыборный сезон этой осенью, американский народ сможет быть уверен, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы наша демократия оставалась в безопасности от внешних угроз», — сказал Трамп.

Так называемые промежуточные выборы пройдут в США в ноябре 2018 года. В ходе голосования будет полностью переизбрана Палата представителей США, кроме того, пройдут выборы 35 сенаторов, а также ряда губернаторов и представителей местных властей.



