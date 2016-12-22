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Трамп дал характеристику указу о санкциях за вмешательство в выборы
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Трамп дал характеристику указу о санкциях за вмешательство в выборы
Политика, 04:41
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Трамп дал характеристику указу о санкциях за вмешательство в выборы

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал подписанный им указ о введении санкций за вмешательство в выборный процесс в США. Он назвал этот документ еще одной строкой в списке жестких мер по защите избирательной системы Штатов. Заявление Трампа опубликовано на сайте Белого дома.

По его словам, этот указ требует от спецслужб США оценки степени любого иностранного вмешательства после выборов разного уровня, прошедших на территории страны.

«Когда мы начнем предвыборный сезон этой осенью (выборы в конгресс), американский народ сможет быть уверен, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы наша демократия оставалась в безопасности от внешних угроз», — сказал президент.

Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
Политика

Дональд Трамп подписал указ, вводящий санкции против стран или лиц, вмешивающихся в выборы, 12 сентября. В частности, им будет грозить заморозка активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям Соединенных Штатов. Кроме того, американцам будет запрещено инвестировать в компании, в отношении которых будут введены санкции.

Американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен приветствовал подписание Трампом указа, однако раскритиковал документ за излишнюю мягкость.​

Теги: Дональд Трамп , Указ , вмешательство в выборы
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