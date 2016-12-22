Совет ЕС утвердил выделение Украине €1 млрд

Совет Европейского союза, в который входят представители исполнительной власти стран-членов объединения, формально утвердил решение о предоставлении Киеву пакета макроэкономической помощи в размере €1 млрд, говорится в сообщении пресс-службы Совета в Twitter.

Кредиты будут выделяться, чтобы Киев мог покрыть свои текущие финансовые нужды, добиваться стабилизации экономики и проводить программу структурных реформ, отмечается в сообщении.

О том, что в Совете ЕС поддерживают новый пакет помощи Украине, сообщалось в конце мая. Макроэкономическая помощь должна поступать двумя траншами в течение 2,5 лет. 13 июня депутаты Европейского парламенте проглосовали за предоставление Киеву кредита.

Президент Украины Петр Порошенко, реагируя на предложение Европейской комиссии предоставить такой кредит, заявил, что это означает признание прогресса Украины на пути реформ со стороны ЕС.