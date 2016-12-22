ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,31 62,49 EUR Нал. 73,95 73,05 USD Бирж. 62,98 +0,19 EUR Бирж. 73,46 +0,01 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6195,70 -24,40 IMOEX 2232,84 -0,17% RTSI 1116,91 -0,30% Brent 75,39 +1,67% DJIA 24252,80 -1,33% Nasdaq 7532,01 -2,09%
Совет ЕС утвердил выделение Украине €1 млрд
Лента новостей
АЛРОСА утвердила дивиденды за 2017 год в размере 38,59 млрд руб. 14:49, Экономика Совет ЕС утвердил выделение Украине €1 млрд 14:46, Экономика Песков рассказал о темах возможной встречи Путина и Трампа в Вене 14:42, Политика Объем «свободных денег» в российских семьях в мае составил 24 тыс. руб. 14:42, Потребрынок Николай II обогнал Сталина в списке самых симпатичных россиянам политиков 14:38, Общество Замешанная в скандале с Siemens ТЭС в Крыму дала первый ток 14:38, Технологии и медиа Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 14:36, РБК и Ингосстрах Власти протестируют налог на самозанятых в четырех регионах 14:27, Экономика «РГС Недвижимость» через суд потребовала 1,9 млрд руб. у «РГС Жизнь» 14:26, Бизнес Путин назначил своих полпредов в федеральных округах 14:25, Политика Медведев потребовал защитить пенсионеров от увольнения 14:19, Общество Оптимизируй — и «Управляй!»: новый тариф-конструктор для бизнеса 14:14, Партнерский материал Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 11 14:12, Quote Внедорожник въехал в группу людей на Урале 14:07, Общество Фигурант «болотного дела» Бученков получил политическое убежище в Литве 13:46, Общество Владельцы независимых АЗС предложили государству выкупить у них заправки 13:41, Экономика Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 13:36, Спецпроект РБК Спорт Видео: девушка впервые села в Ferrari и сразу же его разбила 13:35, Авто Президент Филиппин назвал Бога глупцом 13:35, Общество ФИФА презентовала мяч для плей-офф ЧМ 13:34, Общество СКР назвал причины аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар» 13:32, Общество Российский военный погиб в аварии в Армении 13:29, Общество Дело не на миллион: кто и почему судился за 1 рубль 13:26, Фотогалерея  Синоптики пообещали возвращение жары в Москву 13:25, Общество Выгодная имитация: зачем мировая промышленность строит нейросети​ 13:21, Партнерский материал Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками судна «Норд» 13:19, Политика 12 идей для летних поездок по России 13:18, Стиль Песков не видел письма генсека Совета Европы о помиловании Сенцова 13:18, Общество
Совет ЕС утвердил выделение Украине €1 млрд
Экономика, 14:46
0
Совет ЕС утвердил выделение Украине €1 млрд

Совет Европейского союза, в который входят представители исполнительной власти стран-членов объединения, формально утвердил решение о предоставлении Киеву пакета макроэкономической помощи в размере €1 млрд, говорится в сообщении пресс-службы Совета в Twitter.

Кредиты будут выделяться, чтобы Киев мог покрыть свои текущие финансовые нужды, добиваться стабилизации экономики и проводить программу структурных реформ, отмечается в сообщении.

Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд
Политика

О том, что в Совете ЕС поддерживают новый пакет помощи Украине, сообщалось в конце мая. Макроэкономическая помощь должна поступать двумя траншами в течение 2,5 лет. 13 июня депутаты Европейского парламенте проглосовали за предоставление Киеву кредита.

Президент Украины Петр Порошенко, реагируя на предложение Европейской комиссии предоставить такой кредит, заявил, что это означает признание прогресса Украины на пути реформ со стороны ЕС.

Теги: Совет ЕС , экономическая помощь , Украина
Главное
Путин назначил своих полпредов в федеральных округах Политика
Материалы по теме
Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд Политика
Еврокомиссия отказала Украине в новом транше на €600 млн Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter