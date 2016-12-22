На серой ветке метро произошел сбой из-за падения человека на пути

Движение поездов на серой ветке Московского метрополитена было приостановлено после падения человека на пути. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент произошел в 8:30 мск на станции «Боровицкая». Он уточнил, что на пути перед прибывающим поездом по собственной неосторожности упала 30-летняя уроженка Северо-Кавказского федерального округа.

Мышляев отметил, что машинист электропоезда применил экстренное торможение, в результате чего поезд успел остановиться перед упавшей женщиной.

Ее подняли с путей в 08:38 мск. «Со слов потерпевшей, у нее внезапно закружилась голова, и так как она потеряла равновесие, находясь у края платформы, упала на путь», — заявил он.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и алкогольное опьянение. Женщина была экстренно госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского, добавил Мышляев.​

Из-за инцидента на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены интервалы движения поездов по направлению в центр. Позднее движение ввели в график.

В июне суд оштрафовал мужчину, который в нетрезвом виде упал на рельсы перед подъезжающим на станцию «Выхино» поездом. Из-за этого инцидента, который произошел в апреле 2017 года, машинисту предоставили четырехдневную реабилитацию. Метрополитен потребовал возместить расходы на его лечение и выплату среднего заработка за эти дни. Общая сумма взыскания составила 20 тыс. 321 руб.