Мужчина пострадал при падении на пути станции «Бульвар Дмитрия Донского»

Мужчина получил ожоги и травмы, упав на пути станции московского метро «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

По его словам, инцидент произошел около 11:55 мск. В момент падения поезда на станции не было. С путей временно отключили электроснабжение и достали пострадавшего, затем его доставили в ожоговую реанимацию НИИ имени Н. Склифосовского.

По информации медиков, мужчина получил электротравму, электроожог 1,2 и 3 степеней на 3% поверхности тела. Происшествие не повлияло на график движения поездов.