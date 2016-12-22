Правительство отчиталось о замещении украинских двигателей для кораблей

Россия полностью заместила украинские двигатели для кораблей Военно-морского флота и вертолетов Воздушно-космических сил, этот вопрос «закрыт окончательно». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

«Все болевые точки, которые мы еще испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолетов от компании «Мотор Сич» и турбинные установки, редукторы для кораблей классов «корвет» и «фрегат», — сказал Борисов.

По его словам, это оборудование было замещено российскими аналогами, произведенными на предприятии «Сатурн», заводе Климова и Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», — отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что Москва также решила проблему с поставками украинской электроники, добавив, что особых сложностей с замещением не возникло. По его словам, Украина потеряла рынки сбыта. «Не знаю, чем они сумели их заместить», — заметил Борисов.

В мае президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев рассказал РБК, что объем производства предприятия упал на 40%, несмотря на то, что компания начала продавать двигатели в Индию и Китай.

В августе стало известно, что Пекин выпустил партию учебно-боевых вертолетов JL-10 с установленными двигателями «Мотор Сич». Американские эксперты назвали такое сотрудничество Китая и Украины «ударом в спину» США. В «Мотор Сич» заявили, что шумиха была поднята для «лоббирования интересов российских производителей».