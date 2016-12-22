Климкин обвинил Россию в блокировке подачи воды в Крым

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Москва, а не Киев, виновна в том, что в Крыму заблокировано водоснабжение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав всех крымчан», — написал Климкин.

По его словам, Россия также виновна в дискриминации, незаконном лишении свободы «украинских политзаключенных», а также «навязывании российского гражданства крымчанам».

Накануне Климкин заявлял, что Киев никогда не будет поставлять воду на полуостров. Ранее представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отмечал, что украинские власти не собираются возобновлять поставки воды в Крым.

Крым вошел в состав России по итогам мартовского референдума 2014 года. Тогда Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, заблокировав подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года в Херсонской области была установлена дамба для блокирования подачи воды из Днепра в Крым.

На полуострове назвали действия украинских властей «мелким пакостничеством». «Воды нам хватает, водохранилища заполнены, более того, их вода нам не нужна. А они пусть радуются, что у них такая дамба есть», — заявлял крымский депутат Ефим Фикс.