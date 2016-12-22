ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,88 67,80 EUR Нал. 80,57 79,45 USD Бирж. 68,35 +0,10 EUR Бирж. 80,02 +0,24 USD ЦБ. 68,64 -0,94 EUR ЦБ. 79,77 -0,88 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6534,60 +134,60 IMOEX 2356,24 -0,05% RTSI 1085,64 +0,10% Brent 78,32 +0,03% DJIA 26145,99 +0,57% Nasdaq 8013,71 +0,75%
Климкин обвинил Россию в блокировке подачи воды в Крым
Лента новостей
В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился 12-й фигурант 11:18, Общество Стартовый капитал: как заработать на благотворительности 11:09, Партнерский материал В Пулково самолет «Победы» задел крылом пожарную машину 11:09, Общество 3 «голливудских» способа разнообразить тренировки в спортзале 11:07, Стиль Британские власти усилят борьбу с подозрительными иностранными капиталами 11:00, Политика Какие перспективы видят на рынке РФ европейские производители спецтехники 11:00, Партнерский материал Мороз по коже: тест-драйв VW Tiguan в Заполярье 10:58, Авто Самолет S7 экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия пассажира 10:53, Общество Пенсия своими руками: как заработать на инвестициях, не имея миллионов 10:50, Pink «Мы коснулись минимума»: почему крипторынок может начать резко расти 10:45, Крипто Прогнозы дня: как будет двигаться индекс Мосбиржи и что ждет рубль 10:44, Quote На серой ветке метро произошел сбой из-за падения человека на пути 10:42, Общество В финском городе Сало произошел крупный пожар на свечном заводе 10:40, Общество Раздел имущества: каршеринг как угроза автопроизводителю 10:39, Партнерский материал 10 лет спустя: три выученных и невыученных урока кризиса 2008 года 10:37, Мнение Минимальная ставка аренды квартиры в Москве составила 20 тыс. рублей 10:29, Недвижимость В Якутии возбудили уголовное дело против вербовщика «Джабхат ан-Нусры» 10:27, Общество Правительство отчиталось о замещении украинских двигателей для кораблей 10:25, Политика ЕС определил дату продления санкций против физлиц и организаций из России 10:12, Политика СМИ сообщили о пытавшихся следить за химлабораторией шпионах из России 10:08, Общество Бывший разработчик Apple внедрил искусственный интеллект в баскетбол 09:59, Технологии и медиа Климкин обвинил Россию в блокировке подачи воды в Крым 09:50, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 09:34, РБК и Microsoft Правительство выбрало подрядчика строительства атомных ледоколов «Лидер» 09:34, Бизнес Звезда «Секса в большом городе» проиграла праймериз губернатору Нью-Йорка 09:17, Общество Россиян предупредили о вспышке лептоспироза в Индии 09:06, Общество В США вручили Шнобелевские премии 08:57, Общество СМИ дали противоречивые данные о новых следах от сверла в обшивке «Союза» 08:41, Общество
Климкин обвинил Россию в блокировке подачи воды в Крым
Политика, 09:50
0
Климкин обвинил Россию в блокировке подачи воды в Крым

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Москва, а не Киев, виновна в том, что в Крыму заблокировано водоснабжение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав всех крымчан», — написал Климкин.

По его словам, Россия также виновна в дискриминации, незаконном лишении свободы «украинских политзаключенных», а также «навязывании российского гражданства крымчанам».

Накануне Климкин заявлял, что Киев никогда не будет поставлять воду на полуостров. Ранее представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отмечал, что украинские власти не собираются возобновлять поставки воды в Крым.

Крым вошел в состав России по итогам мартовского референдума 2014 года. Тогда Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, заблокировав подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года в Херсонской области была установлена дамба для блокирования подачи воды из Днепра в Крым.

На полуострове назвали действия украинских властей «мелким пакостничеством». «Воды нам хватает, водохранилища заполнены, более того, их вода нам не нужна. А они пусть радуются, что у них такая дамба есть», — заявлял крымский депутат Ефим Фикс.

Теги: Павел Климкин , МИД Украины , Крым , водоснабжение
Главное
Британские власти усилят борьбу с подозрительными иностранными капиталами Политика
Материалы по теме
Киев решил «никогда не поставлять» воду на территорию Крыма Политика
В Киеве отказались возобновить подачу воды в Крым Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter