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Киев решил «никогда не поставлять» воду на территорию Крыма
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Киев решил «никогда не поставлять» воду на территорию Крыма
Политика, 12 сен, 23:16
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Киев решил «никогда не поставлять» воду на территорию Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев никогда не будет поставлять воду на территорию Крыма, даже несмотря на произошедшую ситуацию с загрязнением воздуха на севере полуострова, сообщает УНИАН.

По его мнению, Россия специально пытается использовать ситуацию с выбросом вредных веществ на заводе «Крымский титан», чтобы «раскрутить» вопрос поставки воды в регион. «Но раскручивать эту проблему не с точки зрения международного права, а вроде заворачивая это в такую гуманитарную обертку. И этого мы должны избежать», — считает министр.

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Как отметил Климкин, Украина намерена собрать необходимые доказательства и отправиться с ними в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), где планирует документально обвинить Россию в целенаправленных выбросах ядовитых веществ в атмосферу на севере Крыма. «Сейчас у нас предварительный контакт состоялся, но мы не будем делать ничего, что даст России этот козырь, чтобы использовать этот вопрос в контексте манипуляций с водой», — добавил он.

Также глава украинского МИДа рассказал, что Киеву известно обо всех «фейковых планах» России наладить поставки воды в Крым. «Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда поставляться не будет», — заключил он.

Выброс неизвестного вещества на севере Крыма произошел в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов, металлических предметах и листьях деревьев появился маслянистый налет. Крымские власти заявили, что причиной загрязнения стало испарение содержания кислотонакопителя на заводе «Крымский титан» в Армянске. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

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Позднее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о возможности нового химического выброса в Армянске. Он пояснил, что это может произойти в том случае, если в регионе вновь установится жаркая погода.

В свою очередь Киеве обвинил Россию в намеренном выбросе вредных веществ, при этом представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин заявил, что Украина не собирается возобновлять подачу воды на Крымский полуостров, так как население в ней не нуждается. «Сегодня Крым нуждается в днепровской воде, у них останавливается экономика, у них пустые водохранилища. Это не представляет угрозы для населения. Для населения питьевой воды хватит. Это представляет проблемы для предприятий», — пояснил он.

Теги: Павел Климкин , Украина , вода , вредные выбросы
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