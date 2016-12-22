В Приморье три главы департаментов администрации покинули посты

В Приморском крае три главы департаментов администрации покинули свои посты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.

«Они уволились по собственному желанию. На их места пока никто не назначен», — сказал собеседник агентства.

Со своих постов ушли глава департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, департамента по делам молодежи Александр Кайданович и департамента экономики и развития предпринимательства Анна Терлецкая.

Как сообщили ТАСС в администрации региона, Терлецкая и Кайданович официально уволены с 14 сентября. Однако в администрации не назвали дату увольнения Кузьмина.

В единый день голосования, который прошел в России 9 сентября, в 80 регионах проводились выборы различных уровней. На выборах губернатора Приморского края ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому было принято решение провести второй тур голосования. При этом действующий губернатор края Андрей Тарасенко получил 46,56%.

Помимо Приморского края, первый тур не принес окончательных результатов в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области. Несколько регионов не участвовали во вторых турах выборов с 2004 года, когда приняли закон об отмене прямых выборов губернаторов.

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что второй тур в Приморском крае пройдет 16 сентября, раньше остальных регионов из-за «тяжелых погодных условий».