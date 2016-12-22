Глава ЦИК назвала даты проведения вторых туров выборов губернаторов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала даты проведения второго тура выборов губернаторов, передает корреспондент РБК.

​Она заявила, что ЦИК не возражает провести второй тур в Приморском крае 16 сентября, а в других регионах — 23 сентября.

«У них там тяжелые погодные условия, так что мы вошли в их положение, поэтому вчера мы приняли такое решение», — сказала она по поводу отдельной даты для Приморья.

Единый день голосования прошел в России 9 сентября. В выборах различного уровня приняли участие 80 регионов страны. Однако в Хакасии, Приморском и Хабаровском краях, а также во Владимирской области не выбрали губернаторов в первом туре.

В последний раз выборы в два тура проходили в 2015 году, когда кандидат от КПРФ Сергей Левченко победил главу Иркутской области Сергея Ерощенко. Однако вторые туры в нескольких регионах не проходили в России с 2004 года, когда правительство приняло закон об отмене прямых выборов губернаторов.