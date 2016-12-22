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Северная Корея ответила США на обвинения в кибератаках
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Северная Корея ответила США на обвинения в кибератаках
Политика, 05:45
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Северная Корея ответила США на обвинения в кибератаках

Северная Корея назвала обвинения США в том, что КНДР несет ответственность за кибератаки в 2014 и 2017 годах, «клеветнической кампанией». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство ЦТАК.

В заявлении отмечается, что мужчина, который попал под санкции Вашингтона, не существует, передает Reuters.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против северокорейского хакера Пак Чин Хёка и компании Chosun Expo Joint Venture, в которой он работал программистом. По данным министерства, хакер совершил кибератаку на Sony Pictures Entertainment в 2014 году, похитил $81 млн из Центробанка Бангладеша и атаку вирусом-вымогателем WannaCry 2.0.

В декабре 2017 года помощник президента США внутренней безопасности Том Боссерт заявил, что вирус WannaCry создали в КНДР. Он поразил устройства миллионов пользователей в более чем 150 странах мира.

Теги: КНДР , хакер
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