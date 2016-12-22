В США в трех городах Массачусетса произошли 70 взрывов газа

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В американских городах в штате Массачусетс произошло 70 взрывов газа, которые привели к пожарам. Об этом сообщается в аккаунте полиции штата в Twitter.

«Слишком рано строить догадки о причинах случившегося. После стабилизации ситуации будет проведено совместное расследование», — сообщила полиция.

Reuters отмечает, что взрывы газа произошли на севере штата, в городах Лоренс, Андовер и Северный Андовер. В районах, где присутствовал запах газа, людей эвакуировали. В то же время полиция призвала жителей, чьи дома обслуживает компания Columbia gas, также покинуть их.

Как отмечает агентство, компания начала расследование инцидента с трубопроводом, который вызвал взрывы в трех районах. Пожарная служба Андовера подозревает, что взрывы произошли из-за «избыточного давления газопровода».

По данным Reuters, в больнице Лоуренса находятся шесть человек. Как сообщает администрация Андовера, в результате взрывов в городе пострадали три человека. В средней школе Северного Андовера организовали место временного проживания эвакуированных жителей.