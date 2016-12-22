В Денвере девять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме
Общество, 06:02
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В Денвере девять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме
По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва газа в одноэтажном доме. инцидент произошел в столице американского штата Колорадо Денвере, сообщает Denver7.
По данным телеканала, природный газ в жилом доме взорвался во вторник. Двоих пострадавших доставили в городскую больницу. При этом один человек получил тяжелые травмы, а другой находится в стабильном состоянии. Других пострадавших медики осмотрели на месте происшествия.
Пресс-секретарь компании Xcel Energy рассказала, что они работают над удаленным отключением газа.