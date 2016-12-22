В Дагестане застрелили напавшего на полицейских боевика

В Дагестане силовики уничтожили боевика, который открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Стрельбы произошла в Хасавюртском районе республики, около села Чонтаул. Сотрудники правоохранительных органов остановили «ВАЗ 2110», чтобы проверить документы.

«Из салона машины по стражам порядка неизвестный открыл стрельбу. Ответным огнем преступник был уничтожен», — сказал собеседник агентства.

​Источник отметил, что автомобиль, в котором находился боевик, загорелся. При этом никто из силовиков не погиб. По его словам, в настоящее время устанавливается личность боевика. Как отмечает источник ТАСС, правоохранительные органы уже предварительно установили его личность. Им оказался «активный пособник местной бандгруппы».

В конце августа в дагестанском селении Тотурбийкала неизвестный открыл огонь по полицейским. В результате полицейские получили ранения средней степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Первого сентября в Хасавюртском районе Дагестана силовики застрелили вооруженного боевика, который открыл по ним огонь. По данным источника ТАСС, он был причастен к нападению на полицейских в селе Тотурбийкала. Убитым оказался бывший главарь кизилюртовской банды Абас Хубаев.