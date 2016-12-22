В Иркутской области пропал совершавший геологическую разведку Ми-8

В Афганистане при крушении военного вертолета погибли три человека

Эрдоган пообещал не спрашивать разрешения на покупку С-400

В Москву доставили «черные ящики» попавшего в ЧП в Сочи самолета

Депутат Верховной рады призвал Киев признаться в убийстве главы ДНР

Путин отметил «стратегическую роль» нефтяников в истории России

НАК отчитался о ликвидации бывшего главаря бандгруппы в Дагестане

Архив в Вашингтоне опубликовал планы США по ответному удару по СССР

В Москве началась церемония прощания в Иосифом Кобзоном

В ДНР началась церемония прощания с главой республики Захарченко

Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе

Мэй сочла отвратительным требование провести второй референдум по Brexit

В немецкой полиции заявили о нехватке кадров для депортации беженцев

США отказались выплатить Пакистану $300 млн

В США «акустические атаки» связали с расколом в руководстве Кубы

В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли 30 человек

Синдзо Абэ назвал тему для разговора с Ким Чен Ыном

Премьер Японии рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным

Вокалист группы U2 потерял голос во время выступления

В США подросток признался в тренировках для участия в джихаде

США и страны Европы призвали участников беспорядков в Ливии остановиться

В ходе беспорядков в немецком городе Хемнице задержали 300 человек

В США в результате стрельбы на рэп-вечеринке погиб один человек

В ДНР сообщили о визите Поклонской и Аксенова на похороны Захарченко

Серию взрывов под Дамаском объяснили коротким замыканием

Умерла актриса из сериала «Санта-Барбара» Сьюзен Браун

СМИ назвали убитого в Дагестане боевика главарем кизилюртовской банды

NYT рассказала о попытках ФБР завербовать Дерипаску и других олигархов

Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на востоке Украины‍

Путин назвал самые востребованные в будущем профессии