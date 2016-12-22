ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,41 67,31 EUR Нал. 79,26 77,88 USD Бирж. 67,55 -0,69 EUR Бирж. 78,37 -1,26 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7320,00 +263,00 IMOEX 2345,85 +0,64% RTSI 1092,29 +1,56% Brent 77,50 +0,08% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
НАК отчитался о ликвидации бывшего главаря бандгруппы в Дагестане
Лента новостей
Эрдоган пообещал не спрашивать разрешения на покупку С-400 11:28, Политика В Москву доставили «черные ящики» попавшего в ЧП в Сочи самолета 11:06, Общество Депутат Верховной рады призвал Киев признаться в убийстве главы ДНР 10:49, Политика Путин отметил «стратегическую роль» нефтяников в истории России 10:31, Общество НАК отчитался о ликвидации бывшего главаря бандгруппы в Дагестане 10:12, Политика Архив в Вашингтоне опубликовал планы США по ответному удару по СССР 09:56, Политика В Москве началась церемония прощания в Иосифом Кобзоном 09:54, Общество В ДНР началась церемония прощания с главой республики Захарченко 09:30, Общество Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе 08:47, Общество Мэй сочла отвратительным требование провести второй референдум по Brexit 08:34, Политика В немецкой полиции заявили о нехватке кадров для депортации беженцев 08:23, Общество США отказались выплатить Пакистану $300 млн 06:59, Политика В США «акустические атаки» связали с расколом в руководстве Кубы 05:53, Политика В Нигерии при нападении боевиков на военную базу погибли 30 человек 05:51, Политика Синдзо Абэ назвал тему для разговора с Ким Чен Ыном 05:23, Политика Премьер Японии рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным 04:47, Политика Вокалист группы U2 потерял голос во время выступления 04:23, Общество В США подросток признался в тренировках для участия в джихаде 03:53, Общество США и страны Европы призвали участников беспорядков в Ливии остановиться 03:32, Политика В ходе беспорядков в немецком городе Хемнице задержали 300 человек 03:23, Общество В США в результате стрельбы на рэп-вечеринке погиб один человек 02:35, Общество В ДНР сообщили о визите Поклонской и Аксенова на похороны Захарченко 02:12, Политика Серию взрывов под Дамаском объяснили коротким замыканием 02:09, Политика Умерла актриса из сериала «Санта-Барбара» Сьюзен Браун 01:34, Общество СМИ назвали убитого в Дагестане боевика главарем кизилюртовской банды 01:10, Общество NYT рассказала о попытках ФБР завербовать Дерипаску и других олигархов 01:10, Политика Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на востоке Украины‍ 00:47, Политика Путин назвал самые востребованные в будущем профессии 00:25, Политика
НАК отчитался о ликвидации бывшего главаря бандгруппы в Дагестане
Политика, 10:12
0
НАК отчитался о ликвидации бывшего главаря бандгруппы в Дагестане
Убитым накануне боевиком оказался бывший главарь кизилюртовской бандгруппы Абас Хубаев. Он причастен к нападению на полицейских в Дагестане, сообщают в НАКе
Антитеррористические учения в Ростовской области (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Убитым в Хасавюртском районе Дагестана боевиком оказался бывший главарь кизилюртовской банды Абас Хубаев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

О том, что в Хасавюртском районе республики, между селами Тотурбийкала и Эндирей, был обнаружен и убит боевик, агентства сообщали накануне, 1 сентября. Официально личность убитого не подтверждалась.

Находящегося в федеральном розыске Хубаева обнаружили в лесном массиве, в двух км юго-западнее села Тотурбийкала, подтвердили в НАКе. «На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия», — приводит агентство выдержку из сообщения НАКа.

Хубаев был ликвидирован во время скоротечного боя. Комитет называет его причастным к многочисленным нападениям на полицейских и мирных граждан, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское в июле 2018 года.

Пострадавших среди гражданских и оперативников нет.

20 июля в Кизилюртовском районе Дагестана неизвестные подъехали к посту ДПС и обстреляли полицейских из автоматического оружия. Были убиты двое сотрудников ГИБДД, еще один получил ранения.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: НАК , Дагестан
Главное
Мэй сочла отвратительным требование провести второй референдум по Brexit Политика
Материалы по теме
СМИ назвали убитого в Дагестане боевика главарем кизилюртовской банды Общество
В Дагестане силовики застрелили открывшего огонь боевика Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter