НАК отчитался о ликвидации бывшего главаря бандгруппы в Дагестане

Убитым в Хасавюртском районе Дагестана боевиком оказался бывший главарь кизилюртовской банды Абас Хубаев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
О том, что в Хасавюртском районе республики, между селами Тотурбийкала и Эндирей, был обнаружен и убит боевик, агентства сообщали накануне, 1 сентября. Официально личность убитого не подтверждалась.
Находящегося в федеральном розыске Хубаева обнаружили в лесном массиве, в двух км юго-западнее села Тотурбийкала, подтвердили в НАКе. «На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия», — приводит агентство выдержку из сообщения НАКа.
Хубаев был ликвидирован во время скоротечного боя. Комитет называет его причастным к многочисленным нападениям на полицейских и мирных граждан, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское в июле 2018 года.
Пострадавших среди гражданских и оперативников нет.
20 июля в Кизилюртовском районе Дагестана неизвестные подъехали к посту ДПС и обстреляли полицейских из автоматического оружия. Были убиты двое сотрудников ГИБДД, еще один получил ранения.