ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,62 67,60 EUR Нал. 80,20 79,12 USD Бирж. 68,12 +0,18 EUR Бирж. 79,63 +0,05 USD ЦБ. 68,15 +0,75 EUR ЦБ. 79,56 +0,80 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6926,10 -182,50 IMOEX 2347,09 -0,06% RTSI 1085,38 +0,03% Brent 77,39 +1,15% DJIA 26124,57 +0,23% Nasdaq 8109,69 +0,99%
СК возбудил дело после нападения на полицейских в Дагестане
Лента новостей
В Киеве посоветовали украинцам перевезти родственников из России 12:42, Политика Китай запустил «опровергатель слухов» в интернете 12:37, Политика Степаненко захотела отсудить у Петросяна коллекцию книг по оккультизму 12:30, Общество В Подмосковье завели дело на ранившего девочку из ружья пенсионера 12:19, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 12:12, РБК и Microsoft СК возбудил дело после нападения на полицейских в Дагестане 12:07, Общество МИД оценил сроки наращивания США ударной группировки у берегов Сирии 12:04, Политика «Барселона» приобрела капитана молодежной сборной Уругвая 12:02, Спорт «Аэрофлот» предложит пассажирам выбирать места за деньги 12:01, Бизнес Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 12:00, Общество Суд отправил на лечение устроившего взрыв в «Перекрестке» в Петербурге 11:47, Общество В Реутове произошел крупный пожар на теннисном корте 11:42, Общество Акции «МегаФона» упали на 17% после продажи доли топ-менеджерами 11:40, Бизнес Из Греции экстрадировали воевавшего в Сирии россиянина 11:32, Общество Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Сирии 11:29, Политика Мэрия Москвы нашла еще 15 стройплощадок для домов по программе реновации 11:17, Общество В крупнейших городах России подорожала аренда жилья 11:13, Недвижимость Как циклическая экономика решает проблему пластикового мусора 11:13, Партнерский материал Опубликовано видео испытаний новой российской противоракеты 11:08, Политика Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на ₽7 млрд 10:52, Бизнес В Лиге чемпионов определились все возможные соперники «Локомотива» и ЦСКА 10:47, Спорт Фабрика сказок: как студия CGF стала партнером Тимура Бекмамбетова 10:44, Технологии и медиа Цифровая нога: можно ли заработать на виртуальной примерочной для обуви 10:43, Свое дело Майнить в России станет выгоднее: РАКИБ предложила снизить налоги 10:37, Крипто Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 10:33, РБК и Сбербанк «Умер гордым американцем»: прощание с Джоном Маккейном. Фоторепортаж 10:31, Фотогалерея  В США призвали переосмыслить оборону с учетом возможностей России и Китая 10:23, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 10:07, РБК и Microsoft
СК возбудил дело после нападения на полицейских в Дагестане
Общество, 12:07
0
СК возбудил дело после нападения на полицейских в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане. Об этом сообщается на сайте cледственного управления СК по республике.

Отмечается, что дело возбуждено по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, также принимаются меры по поиску нападавшего.

В Дагестане неизвестный открыл огонь по полицейским
Общество

Накануне в селении Тотурбийкала в Хасавюртовском районе неизвестный при попытке проверить у него документы открыл огонь по полицейским, после чего скрылся. В результате двое сотрудников МВД получили ранения средней степени тяжести. Был объявлен план «Перехват».

Теги: Нападение на полицейского , Уголовное дело , Следственный комитет , Дагестан
Главное
«Аэрофлот» предложит пассажирам выбирать места за деньги Бизнес
Материалы по теме
В Дагестане неизвестный открыл огонь по полицейским Общество
Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter