СК возбудил дело после нападения на полицейских в Дагестане
Общество, 12:07
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СК возбудил дело после нападения на полицейских в Дагестане
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане. Об этом сообщается на сайте cледственного управления СК по республике.
Отмечается, что дело возбуждено по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, также принимаются меры по поиску нападавшего.
Накануне в селении Тотурбийкала в Хасавюртовском районе неизвестный при попытке проверить у него документы открыл огонь по полицейским, после чего скрылся. В результате двое сотрудников МВД получили ранения средней степени тяжести. Был объявлен план «Перехват».