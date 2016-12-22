В Ставропольском крае заключенного по ошибке выпустили на свободу
Общество, 00:26
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В Ставропольском крае заключенного по ошибке выпустили на свободу
В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело после того, как сотрудники исправительной колонии по ошибке освободили заключенного. Об этом сообщается на сайте Су СК по краю.
По данным следствия, в августе Кочубеевский районный суд удовлетворил ходатайство одного из заключенных о том, чтобы его перевели из колонии строгого режима в колонию-поселение. При оформлении документов сотрудники колонии по ошибке внесли его в список тех, кому суд поменял лишение свободы на исправительные работы.
В результате заключенного освободили, однако через несколько дней его задержали и вернули в колонию. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Сотрудников колонии допросили, а также изъяли документы.