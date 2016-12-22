В ДНР сообщили о задержании командира батальона Прилепина

В Донецке задержаны командир батальона Сергей Фомченков (Фомич) и боец с позывным Араб, сообщил РБК депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бриг.

«Насколько я знаю, командиру было предложение перейти в подчинение МВД», — отметил он.

По словам Брига, в подчинение МВД планируется перевести и батальон Фомченкова. «Не знаю, что там пошло не так, надеюсь что благоразумие возьмет верх и никто не пострадает», — добавил он.

Бриг подтвердил, что в батальоне Фомченкова ранее был писатель Захар Прилепин. В июле Прилепин объявил, что уходит с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной ДНР.

По данным «Коммерсанта», на Фомченкова готовил покушение предполагаемый участник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Ранее в ФСБ сообщили о задержании подозреваемого. По данным ведомства, покушение готовилось по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и должно было пройти в Смоленске. Как пишет «Коммерсантъ», Фомич находился в это время в​ ДНР.