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В МИД России опровергли данные о завербованном Британией дипломате
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В МИД России опровергли данные о завербованном Британией дипломате
Отравление Скрипалей, 20:36
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В МИД России опровергли данные о завербованном Британией дипломате

Россия не располагает информацией о завербованном британской разведкой дипломате из посольства в Риме, оттуда «никто не убегал». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте министерства.

«Раскрытие «агента» явно противоречит практике работы английских спецслужб. Масштабы дезинформации по «делу Скрипалей» со стороны британцев давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень фейковых вбросов не достоин комментариев», — сказала Захарова.

Ранее источники газеты Daily Express сообщили, что в апреле в Британию доставили российского посла, который ранее работал в Риме и был завербован британской разведкой. Он якобы сообщил настоящие имена россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй называла Петрова и Боширова сотрудниками ГРУ, но в интервью телеканалу RT те заявили, что являются работниками фитнес-индустрии. По их словам, они приехали в Британию как туристы.

Британский депутат Джон Глен заявил, что слова Петрова и Боширова не вызывают доверия и не соответствуют данным, которыми располагают британские власти. В МИД России сочли сложившуюся ситуацию «издевательством над здравым смыслом».

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Теги: Великобритания , МИД России , дипломат , Сергей Скрипаль
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