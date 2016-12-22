США внесли в черный список компанию из Владивостока из-за связей с КНДР

Министерство финансов США расширило санкции против Северной Кореи и внесло в черный список компанию Volasys Silver Star, расположенную во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Также в санкционный список внесли гражданина КНДР Чен Сон Хва, который возглавляет китайскую компанию Yanbin Silverstar Network Technology, против нее также ввели ограничения. Volsasys Silver Star является «дочкой» Yanbin Silverstar.
Обе компании обвинили в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН, которые требуют выслать из всех стран трудовых мигрантов из КНДР. Собственность вышеназванных компаний и лиц на территории США заморожена, также введен запрет на проведение финансовых операций с этими фирмами.
«Действия направлены на то, чтобы остановить поток незаконных доходов в Северную Корею» от граждан КНДР, которые работают за рубежом в сфере информационных технологий. В Минфине отметили, что Volasys Silver Star номинально возглавлял россиянин, но на деле ее контролировали северокорейцы, так же как и Yanbin Silverstar.
Последняя, по данным на середину 2018 года, заработала «миллионы долларов от совместных проектов с китайскими и другими компаниями», а ее дочернее предприятие — «сотни тысяч долларов».
Накануне Россия заявила о намерении поднять вопрос о смягчении санкций против КНДР в СБ ООН. По словам замглавы МИД России Игоря Моргулова, ограничения могут быть смягчены после того, как Пхеньян продемонстрировал шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.
Санкции СБ ООН были введены против КНДР в декабре 2017 года после ряда испытаний ядерного оружия. Тогда были ограничены внешние финансовые операции Северной Кореи, поставки топлива, угля, железа, морепродуктов и других товаров.