СМИ заявили об отсутствии на параде в КНДР межконтинентальных ракет

На параде в честь 70-летней годовщины основания КНДР не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, передает агентство AFP.
Как отмечает Yonhap, на военный парад была приглашена группа международных журналистов. При этом глава КНДР Ким Чен Ын присутствовал на параде, но не выступил с речью, уточняет южнокорейское агентство со ссылкой на Kyodo.
Ранее Reuters сообщал, что Северная Корея вероятно не будет демонстрировать межконтинентальные баллистические ракеты на военном параде в честь 70-летия основания страны. Об этом рассказали в команде Института международных исследований Миддлбери, проанализировав данные со спутниковых снимков.
Так, на фото, сделанных спутником 22 августа, исследователи обнаружили танки, самоходную артиллерию, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы, ракеты и ракетные пусковые установки.