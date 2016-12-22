Сбербанк обогнал ЛУКОЙЛ по капитализации

Акции Сбербанка на Московской бирже днем 13 сентября подорожали до 188,8 руб., таким образом банк обогнал нефтяную компанию ЛУКОЙЛ по капитализации и теперь уступает только «Роснефти».

Сейчас капитализация Сбербанка составляет 4,1 трлн руб., ЛУКОЙЛа — 3,9 трлн руб., «Роснефти» — 4,6 трлн руб.

В конце августа ЛУКОЙЛ обогнал Сбербанк по капитализации, заняв вторую строчку в перечне самых дорогих компаний России. Тогда капитализация Сбербанка опустилась ниже 3,9 трлн руб., а капитализация ЛУКОЙЛа превысила 4 трлн руб.