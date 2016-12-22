ЛУКОЙЛ обогнал Сбербанк по капитализации

Акции нефтяной компании ЛУКОЙЛ на Московской бирже дорожают пятый день подряд. В четверг, 30 августа, стоимость бумаг достигла отметки 4738 руб., что примерно на 2,15% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В результате ЛУКОЙЛ вышел на второе место в списке самых дорогих компаний России, потеснив Сбербанк.

Акции банка в четверг заметно подешевели, на минимуме стоимость бумаг упала до 177,25 руб. за штуку, что на 3,4% ниже уровня закрытия торгов среды. В результате капитализация Сбербанка опустилась ниже 3,9 трлн руб., в то время как капитализация ЛУКОЙЛа превысила 4 трлн руб.

На 18:05 мск рыночная стоимость Сбербанка составляла 3,86 трлн руб., а капитализация ЛУКОЙЛа — 4,01 трлн руб. Самой дорогой компанией России по-прежнему остается «Роснефть», рыночная капитализация которой в этот момент составляла более 4,6 трлн руб.