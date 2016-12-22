Сбербанк подал иски на 4,4 млрд руб. к якутской компании из ГК «Сумма»

Сбербанк подал в арбитражный суд Республики Саха иск о взыскании 3 млрд руб. с ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) и ООО «Инвестор». Об этом свидетельствуют данные картотеки дел.
Еще один иск о взыскании с ЯТЭК 1,4 млрд руб. подан банком в Арбитражный суд Москвы 27 августа.
«Исковые заявления поданы в связи с неисполнением платежных обязательств ПАО «ЯТЭК» перед Сбербанком. При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», — заявили РБК в пресс-службе Сбербанка.
Представитель «Суммы» сказал РБК, что компания ведет переговоры о реструктуризации этого долга. «Надеемся на позитивное разрешение ситуации», — сказала она
ЯТЭК входит в группу «Сумма». Основным владельцем компании является владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов, через ООО «Инвестор» ему принадлежат 82,06%. Еще 8,53% владеет ООО «Наутилус», 7,5% — Rantecho Investments Ltd. (Кипр).
ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, а также единственным предприятием, которое снабжает газом центральные регионы республики.