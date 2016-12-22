Украинского министра инфраструктуры заподозрили в незаконном обогащении

Украинские детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры предъявили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об том сообщается на сайте НАБУ.

Его подозревают в совершении ​преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Омелян получил 2,17 млн грн официального дохода с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года, тогда как только с 2008 года по 26 апреля 2015 года он потратил по меньшей мере 3,45 млн грн.

«В 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований на получение которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска, наличных на сумме $90 тыс. и €25 тыс. общей стоимостью более 4 млн грн.

Кроме того, министр внес недостоверные сведения в свою декларацию.

Решается вопрос об избрании ​подозреваемому меры пресечения. «Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2017 года», — говорится в сообщении.

Владимир Омелян в декабре 2014 года был назначен на должность заместителя министра инфраструктуры Украины, а в апреле 2016 года он стал министром. На государственной службе находится с 2000 года.

Ранее Омелян заявлял, что власти Украины рассматривают вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Также он призывал граждан, у которых родственники живут в России, перевезти их на Украину.