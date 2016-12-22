ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,12 68,06 EUR Нал. 80,26 79,14 USD Бирж. 68,47 -0,56 EUR Бирж. 79,57 -0,66 USD ЦБ. 68,64 -0,94 EUR ЦБ. 79,77 -0,88 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6451,20 +198,30 IMOEX 2355,19 +0,62% RTSI 1083,66 +1,15% Brent 79,14 -0,63% DJIA 25998,92 +0,11% Nasdaq 7954,23 -0,23%
Украинского министра инфраструктуры заподозрили в незаконном обогащении
Лента новостей
В Черном море около Ялты произошло землетрясение 13:05, Общество Украинского министра инфраструктуры заподозрили в незаконном обогащении 13:04, Общество Госдума поддержала законопроект о штрафах за увольнение предпенсионеров 12:47, Политика В РКК «Энергия» назначили гендиректора 12:45, Технологии и медиа Полное погружение: что будет с Bitcoin и Ethereum после коррекции 12:39, Крипто Глава Крыма объяснил отставку министра транспорта республики 12:36, Политика Симоньян взяла интервью у подозреваемых в отравлении Скрипалей 12:35, Политика Вторая молодость: тест-драйв обновленного Hyundai Tucson 12:19, Авто Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 12:19, Партнерский материал «Локомотив» изменил цель на сезон в чемпионате России 12:10, Спорт Пилот потерял сознание во время полета из Дамаска в Москву 12:09, Общество Суд ЕС оставил в силе санкции против ВТБ, ВЭБа и Сбербанка 12:08, Финансы Куратор выборов за рубежом подтвердил свой уход из ЦИК 12:00, Политика Как проходят военные учения «Восток-2018». Фоторепортаж 11:49, Фотогалерея  Bittrex добавила фиатные пары к Litecoin и TRON: криптовалюты подорожали 11:48, Крипто В СК опровергли информацию о допросе бывшего главы МЧС Пучкова 11:45, Общество Почему новые Apple Watch интереснее новых iPhone 11:44, Стиль Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 11:42, РБК и Microsoft Украинский экс-министр назвал условие разгрома России «в пыль» 11:39, Политика Сделки на ₽3 трлн и несостоявшийся мирный договор: главное о ВЭФ 11:38, Бизнес ВТБ обвинил власти Украины в попытке неправомерного захвата активов банка 11:33, Финансы В S7 Space назвали сроки создания первой в России частной ракеты 11:29, Бизнес Пассажирский самолет столкнулся с погрузчиком в аэропорту Челябинска 11:12, Общество Суд отказался отменить санкции Евросоюза против «Роснефти» 11:10, Политика Прогнозы дня: индекс Мосбиржи может продолжить рост 11:01, Quote С бамперами на выход: куда едут собранные в России автомобили 11:00, Партнерский материал
Украинского министра инфраструктуры заподозрили в незаконном обогащении
Общество, 13:04
0
Украинского министра инфраструктуры заподозрили в незаконном обогащении

Украинские детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры предъявили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об том сообщается на сайте НАБУ.

Его подозревают в совершении ​преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Омелян получил 2,17 млн грн официального дохода с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года, тогда как только с 2008 года по 26 апреля 2015 года он потратил по меньшей мере 3,45 млн грн.

«В 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований на получение которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска, наличных на сумме $90 тыс. и €25 тыс. общей стоимостью более 4 млн грн.

Кроме того, министр внес недостоверные сведения в свою декларацию.

Решается вопрос об избрании ​подозреваемому меры пресечения. «Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2017 года», — говорится в сообщении.

Владимир Омелян в декабре 2014 года был назначен на должность заместителя министра инфраструктуры Украины, а в апреле 2016 года он стал министром. На государственной службе находится с 2000 года.

Ранее Омелян заявлял, что власти Украины рассматривают вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Также он призывал граждан, у которых родственники живут в России, перевезти их на Украину.

Теги: Украина , Министр , НАБУ
Главное
Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора Политика
Материалы по теме
На Украине заявили о желании отменить железнодорожное сообщение с Москвой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter