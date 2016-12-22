Подозреваемый в отравлении в Солсбери Петров пообещал дать интервью

Обвиненный Лондоном в причастности к отравлению в Солсбери Александр Петров заявил, что позднее сможет прокомментировать данное дело. Об этом он сказал корреспонденту канала «Россия 24».

«Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал он.

Ранее 12 сентября президент России Владимир Путин призвал Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская сторона считает главными подозреваемыми в отравлении Скрипалей, выступить в СМИ. «В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», — сказал Путин, подчеркнув, что данные граждане являются гражданскими.

Племянница отравленного в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что от своих источников знает, что Петров и Боширов — это простые люди, которые «в шоке от происходящего».

О причастности двух россиян к инциденту в Солсбери заявила британская полиция. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняла двух россиян в том, что они являются «сотрудниками ГРУ».