CNBC узнал о найме Apple десятков экс-сотрудников Tesla

​Компания Apple с конца 2017 года наняла по меньшей мере 46 экс-сотрудников Tesla, в том числе инженеров по производству, безопасности и программному обеспечению. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших работников Tesla, а также на данные соцсети LinkedIn.

Отмечается, что специалисты из Tesla стали работать не только над проектом Apple по созданию электромобилей Project Titan, но и участвовать в разработке программного обеспечения, дисплеев и других продуктов.

В частности, на работу в Apple перешел бывший старший вице-президент Tesla по инженерии Дуг Филд, работавший в компании бизнесмена Илона Маска с 2013 года. Там он отвечал за разработку новых электромобилей, в том числе Model 3.

Ранее, 17 августа, экс-сотрудник Tesla Карл Хансен обвинил компанию в шпионаже за своими работниками. По его словам, в Tesla также не стали ничего предпринимать после того, как вскрылись данные о возможной продаже наркотиков мексиканских картелей на одном из заводов компании. В Tesla назвали часть обвинений «откровенной ложью», а другие данные неподтвержденными.