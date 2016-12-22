ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,72 66,40 EUR Нал. 79,60 77,12 USD Бирж. 67,30 -0,89 EUR Бирж. 78,25 -0,50 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6581,30 +117,40 IMOEX 2279,76 +0,87% RTSI 1064,46 +1,96% Brent 76,09 +2,00% DJIA 25788,14 +0,51% Nasdaq 7935,95 +0,73%
CNBC узнал о найме Apple десятков экс-сотрудников Tesla
Лента новостей
«Черный список стал белым»: о чем бизнесмены договорились с Белоусовым 20:33, Бизнес Осужденный в США летчик Ярошенко впервые за 7 лет встретился с семьей 20:27, Общество Кабмин поручил выставлять на аукционы половину квот на добычу краба 20:25, Бизнес В США объяснили, что будет с ключевой ставкой: доллар пошел вниз 20:23, Quote В США арестовали экс-чиновника по обвинению в домогательствах 20:16, Общество Тарасова назвала поведение Сотниковой недостойным олимпийской чемпионки 20:14, Спорт CNBC узнал о найме Apple десятков экс-сотрудников Tesla 20:05, Бизнес США объяснили возрождение Второго флота необходимостью сдерживать Россию 20:00, Политика В Болгарию из-за проблем туроператора не смогут вылететь 2,5 тыс. россиян 19:43, Общество Власти Москвы утвердили дату «Велоночи» после отказа согласовать акцию 19:26, Общество Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 19:25, РБК и Сбербанк В России появился финансовый омбудсмен 19:14, Политика Шохин рассказал о договоренностях по стимулированию инвестиций 19:13, Бизнес The New Yorker поместил на обложку убегающего от собак Трампа 19:12, Общество Сенатор Джон Маккейн решил прекратить лечение от рака 19:03, Общество Силуанов и замы Шойгу стали кандидатами в набсовет Промсвязьбанка 18:56, Финансы Хаджимба наградил Путина орденом «Ахьдз-Апша» 18:47, Политика Меркель спела с грузинским хором в Тбилиси 18:47, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 18:39, РБК и Microsoft СК возбудил второе дело о пытках в ярославской колонии после нового видео 18:38, Общество Китай усилит контроль: Alibaba начнет отслеживать крипто-транзакции 18:33, Крипто Сомнения развеяны: 3 песни из альбома «Michael» спеты не Майлом Джексоном 18:33, Стиль Чавушоглу напомнил Путину о приглашении Эрдогана сходить в ресторан 18:32, Политика Вице-мэра Йошкар-Олы арестовали по подозрению в получении взятки 18:32, Общество Власти Испании приняли решение перезахоронить останки Франко 18:25, Общество Почему именно ромб стал эмблемой Renault 18:17, РБК и Renault Сбербанк впервые с декабря 2014 года поднял ставки по рублевым вкладам 18:13, Финансы «ФК Открытие» в суде потребовал у бывших топ-менеджеров вернуть бонусы 18:09, Финансы
CNBC узнал о найме Apple десятков экс-сотрудников Tesla
Бизнес, 20:05
0
CNBC узнал о найме Apple десятков экс-сотрудников Tesla

​Компания Apple с конца 2017 года наняла по меньшей мере 46 экс-сотрудников Tesla, в том числе инженеров по производству, безопасности и программному обеспечению. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших работников Tesla, а также на данные соцсети LinkedIn.

Отмечается, что специалисты из Tesla стали работать не только над проектом Apple по созданию электромобилей Project Titan, но и участвовать в разработке программного обеспечения, дисплеев и других продуктов.

В частности, на работу в Apple перешел бывший старший вице-президент Tesla по инженерии Дуг Филд, работавший в компании бизнесмена Илона Маска с 2013 года. Там он отвечал за разработку новых электромобилей, в том числе Model 3.

Ранее, 17 августа, экс-сотрудник Tesla Карл Хансен обвинил компанию в шпионаже за своими работниками. По его словам, в Tesla также не стали ничего предпринимать после того, как вскрылись данные о возможной продаже наркотиков мексиканских картелей на одном из заводов компании. В Tesla назвали часть обвинений «откровенной ложью», а другие данные неподтвержденными.

Теги: Apple , Tesla , найм , электромобили
Главное
Шохин рассказал о договоренностях по стимулированию инвестиций Бизнес
Материалы по теме
Apple удалила приложение «дочки» Facebook за сбор данных о пользователях Бизнес
Apple удалила 25 тыс. приложений с азартными играми из App Store в Китае Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter