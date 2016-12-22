Сенатор из США раскритиковал новый указ Трампа о санкциях за мягкость

Решить проблему вмешательства в выборы сможет принятие закона, который предполагает санкции против конкретных стран, считает сенатор Крис Ван Холлен. Соответствующую инициативу он и Марко Рубио представили в августе

Крис Ван Холлен (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен приветствовал подписание Дональдом Трампом указа, который предполагает введение санкций против других стран за вмешательство в выборы. Об этом Ван Холлен написал на своей странице в Twitter, отметив, однако, что в преддверии промежуточного голосования в Штатах единственным реальным решением, по его мнению, остается принятие на высшем уровне его собственной инициативы.

Он и сенатор от Флориды Марко Рубио в августе представили законопроект под названием «Защита выборов [США] от угроз путем принятия закона о красных линиях» (DETER Act). В случае если Россия вмешалась бы в промежуточные выборы в американский конгресс в ноябре и Вашингтон возложил бы на нее за это ответственность, документ предполагал бы введение санкций против российского банковского и энергетического секторов, а также против лиц и организаций, которые были бы к этому причастны.

Таким образом, российская экономика, как отмечал Ван Холлен, получила бы серьезный удар. Аналогичные меры, по словам авторов законопроекта, должны коснуться и других стран, которые станут вмешиваться в американские выборы.

Однако в принятом Трампом 12 сентября законе, как указывают источники CBS News, упоминания России и каких-либо других государств не фигурируют. Позже эту информацию подтвердил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Защита наших выборов от иностранных атак является одной из самых насущных проблем, стоящих перед нашей страной. Указ президента Трампа признает эту угрозу, но заходит недостаточно далеко», — отреагирвал на это Ван Холлен. За 55 дней до промежуточных выборов в конгресс США «единственным реальным решением ситуации, по мнению сенатора, является принятие Вашингтоном его собственной инициативы — DETER Act.

Выборы, в ходе которых в США будут полностью переизбраны палата представителей (нижняя палата) и треть сенаторов, пройдут в ноябре. В Вашингтоне опасаются, что в эту кампанию может вмешаться Россия. Однако в августе Болтон заявил, что опасения у американских спецслужб в связи с предстоящими выборами вызывает не только она, но еще три государства, а именно Китай, Северная Корея и Иран. В Москве причастность к вмешательству в американскую электоральную кампанию ранее неоднократно отрицали.

Принятый 12 сентября Трампом закон предполагает, что ответственным за вмешательство в выборы США грозит заморозка активов, а также ограничение доступа к финансовым учреждениям США.