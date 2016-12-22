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Вооруженные силы Латвии засекли два российских самолета у границ страны
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Вооруженные силы Латвии засекли два российских самолета у границ страны
Политика, 20:51
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Вооруженные силы Латвии засекли два российских самолета у границ страны

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии сообщили, что зафиксировали полет двух российских военно-транспортных самолетов недалеко от латвийских границ. Данное заявление НВС Латвии сделали на своей странице в Twitter.

Военные рассказали, что инцидент произошел в субботу, 8 сентября, рядом с территориальными водами Латвии. По их данным, там пролетели военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Где именно их засекли латвийские военные, не уточнили.

ВВС США перехватили стратегические ракетоносцы Ту-95 у берегов Аляски
Политика

В июле НАТО заявило о готовности создать силы быстрого реагирования, которые были бы способны развернуться за 30 дней и, в случае кризисной ситуации, оказать поддержку странам Прибалтики и Польше.

Накануне, 7 сентября, командование Воздушно-комической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что американские истребители F-22 перехватили к западу от побережья Аляски российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. В NORAD подчеркнули, что инцидент произошел 1 сентября и российские самолеты не нарушили воздушное пространство США и Канады.

Теги: Латвия , российские самолеты
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