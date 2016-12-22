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Генпрокуратура Армении завела второе дело из-за прослушки глав спецслужб
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Генпрокуратура Армении завела второе дело из-за прослушки глав спецслужб
Политика, 22:42
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Генпрокуратура Армении завела второе дело из-за прослушки глав спецслужб

Генпрокуратура Армении возбудила второе уголовное дело после публикации в интернете аудиозаписи телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Об этом сообщает News.am.

Новое дело возбуждено по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Армении — превышение должностных полномочий (предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет).

Ранее уголовное дело завели по ст. 146 (нарушение тайны переписки) и ст. 254 (неправомерное завладение компьютерной информацией) УК Армении. Подлинность обнародованной записи подтвердил Ванецян. На ней он вместе с Хачатряном обсуждает допрос бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арест и выдвижение обвинения против главы ОДКБ Юрия Хачатурова.

«Подобное обсуждение между мной и Хачатряном было, и было сугубо юридическим обсуждением», — сказал Ванецян. Он пообещал провести «детальное расследование» и выяснить, кто выложил аудиозапись в Сеть. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что «имело место тайное прослушивание» Ванецяна или Хачатряна.

Роберта Кочаряна арестовали в конце июля по обвинению в свержении конституционного строя с применением насилия после разгона протестов 2008 года. Но в начале августа экс-президента освободили под подписку о невыезде. В конце месяца Кочарян объявил о планах принять участие в досрочных выборах в парламент.

Теги: Армения , Генпрокуратура , Уголовное дело , прослушка
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