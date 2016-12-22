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В Армении начали расследование из-за прослушки глав спецслужб
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В Армении начали расследование из-за прослушки глав спецслужб
Политика, 16:06
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В Армении начали расследование из-за прослушки глав спецслужб
Очередной политический скандал начался в Армении в связи с публикацией в интернете записи переговоров главы СНБ Артура Ванецяна и ССС Сасуна Хачатряна. По словам премьера страны Никола Пашиняна, речь идет о «тайном прослушивании»
Артур Ванецян (Фото: NewsamChannel / YouTube)

В интернете оказалась опубликована аудиозапись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальником Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Подлинность записи подтвердил сам Ванецян, заявивший, что в связи с выявившейся прослушкой будет начато расследование, передает News.am.

Аудиозапись, смонтированная в формате ролика на YouTube, была опубликована 5 сентября пользователем broska333 и была открыта всем пользователям 11 сентября. В записи главы спецслужбы СНБ и Специальной следственной службы обсуждают допрос экс-президента Роберта Кочаряна, арест и выдвижение обвинения в адрес главы ОДКБ Юрия Хачатурова. В разговоре Ванецян называет Хачатряна «братом» и задает вопросы о ходе расследования дела о разгоне митингов в марте 2008 года — тогда на улицы вышли протестующие против нарушений на президентских выборах, во время которых погибли по меньшей мере восемь активистов и один военнослужащий.

Ванецян подтвердил, что на записи речь идет об экс-президенте Роберте Кочаряне, в отношении которого ведется расследование. «Разговор шел о Роберте Кочаряне в день принятия судом решения. Все вы его слышали, знаете, о чем речь, просто хочу сказать, что, учитывая то обстоятельство, что перед судом предстали второй президент и генеральный секретарь Юрий Хачатуров, надо на 100% быть уверенным, что не было упущений и недоработок. Подобное обсуждение между мной и Хачатряном было, и было сугубо юридическим обсуждением», — подтвердил глава СНБ Армении.

По словам Ванецяна, в связи с публикацией аудиозаписи будет проведено «детальное расследование», которое должно выявить источник утечки. «Если не ошибаюсь, в Генпрокуратуре уже возбуждено уголовное дело и в скором времени узнаем подробности», — сказал он.

На ситуацию уже отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявивший, что «имело место тайное прослушивание главы ССС или директора СНБ». «Кто сделал эту запись? Зачем? В каких целях? Имел ли он по закону право осуществлять прослушку? И когда имела место эта прослушка? И какие политические последствия последуют после прослушки?» — задал он ряд риторических вопросов на своей странице в Facebook, цитирует слова Пашиняна Panarmenian. Пашинян поручил главе СНБ провести пресс-конференцию для объяснения обстоятельств случившегося.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. После прихода Никола Пашиняна к власти в результате протестов Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя с применением насилия и завладении полномочиями президента Армении в связи с разгоном демонстраций 2008 года. Обвинения были предъявлены Кочаряну 26 июля, на следующий день он был арестован. Однако 13 августа Апелляционный суд освободил экс-президента под подписку о невыезде, и спустя три дня Кочарян заявил, что возвращается в политику. 31 августа он заявил о планах принять участие в досрочных выборах в парламент.

Под следствием оказался также генсекретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров. Его фамилия также фигурирует в разговоре глав СНБ и ССС Армении.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Армения , Роберт Кочарян
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