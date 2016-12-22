Задержанный в ЮАР сухогруз «Лада» покинул Порт-Элизабет

Российский сухогруз «Лада», задержанный в ЮАР из-за отсутствия документов для провоза промышленной взрывчатки, покинул порт Нгкура в городе Порт-Элизабет. Об этом сообщили РБК в посольстве России в ЮАР.

Дипломаты уточнили, что это стало возможным по завершении всех требуемых южноафриканской стороной процедур и получения необходимых транзитных разрешений.

Судно было задержано 23 августа. По словам пресс-атташе посольства России в ЮАР Александра Куляева, владельцем сухогруза является петербургская компания «Трансфлот». На борту судна находилась команда из десяти человек.

Изначально экипаж подозревали в контрабанде оружия, в том числе «массового поражения», отмечало издание The South African. Однако впоследствии выяснилось, что на борту находился груз промышленной взрывчатки без документов на транзит, из-за чего власти ЮАР и арестовали сухогруз.