Начальник порта в ЮАР рассказал о проверке российского «судна с оружием»

В порту Нгкура проходит проверку российское судно «Лада», которое, по данным южноафриканских СМИ, могло нелегально перевозить оружие в Нигерию. Решение о том, будет ли судно официально задержано, примут в субботу

Грузовое судно в порту ЮАР. 1 мая 2011 года

В южноафриканском порту Нгкура проходит проверку российское грузовое судно, на борту которого были найдены незадекларированные взрывчатые материалы промышленного назначения. Об этом РБК рассказал начальник порта Тулани Дубеко. Окончательное решение о том, будет ли судно задержано, будет принято в субботу, отметил Дубеко: «Пока же мы просто ждем получения дополнительной информации (о судне и перевозимом им грузе. — РБК)».

В четверг, 23 августа, СМИ сообщили о задержании морской полицией российского судна, на борту которого, предположительно, ​ находилось оружие и взрывчатка. Как писала газета Le Figaro со ссылкой на агентство AFP, «Лада» была задержана еще в воскресенье, когда двигалась по маршруту с Мадагаскара в Нигерию. Южноафриканская пресса писала, что на борту может находиться нелегальное оружие, в том числе «массового поражения».

«Судно было задержано в порту Нгкура, однако мы не можем предоставить никаких деталей по этому вопросу, так как впредь этой темой будет заниматься полиция на национальном уровне», — подтвердил в четверг AFP представитель местной полиции капитан Присцилла Наиду. При этом местная полиция отказалась подтверждать информацию о том, что на борту находилось оружие, назвав такие данные «спекуляциями». Представитель национальной транспортной компании Transnet Олвету Мдабула сообщила агентству, что перевозимый российским судном груз является «опасным». Однако, как заявил РБК Дубеко, груза военного назначения на борту «Лады» нет. ​«Насколько мне известно, никакого оружия судно не перевозило», — сказал он. ​

Пресс-атташе посольства России в Претории Александр Куляев в пятницу подтвердил ТАСС, что сухогруз «Лада» был задержан властями ЮАР из-за отсутствия необходимых документов на перевоз промышленной взрывчатки. «Речь не идет о чем-то экстраординарном, какой-то контрабанде оружия, как расписали южноафриканские СМИ. Просто не хватает некоторых документов, а конкретно — документов на транзит груза», — пояснил агентству консул Генерального консульства России в Кейптауне Виталий Солдатенков. РБК направил вопросы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с просьбой прокомментировать информацию о российском судне.