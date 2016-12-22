ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,48 66,83 EUR Нал. 79,27 77,45 USD Бирж. 67,53 -0,66 EUR Бирж. 78,43 -0,31 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6536,40 +91,00 IMOEX 2266,65 +0,29% RTSI 1057,41 +1,29% Brent 76,00 +1,88% DJIA 25718,50 +0,24% Nasdaq 7915,45 +0,47%
Начальник порта в ЮАР рассказал о проверке российского «судна с оружием»
Лента новостей
Аналитики назвали самые продаваемые лицензионные игрушки за три года 17:13, Общество Британские истребители сопроводили российский самолет над Черным морем 17:11, Политика Нападающий «Барселоны» перейдет в дортмундскую «Боруссию» 17:06, Спорт Госдеп США опубликовал детали новых санкций против России 16:57, Экономика Баррель нефти впервые стал дороже 5 тыс. руб. 16:46, Экономика Кравчук рассказал о разочаровании в украинцах за годы независимости 16:42, Политика СК завел дело после гибели людей на водохранилище в Мурманской области 16:41, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 16:38, РБК и Schneider Electric Болтон призвал найти альтернативные «Северному потоку-2» газовые проекты 16:29, Политика Белоусов раскритиковал формулировку об «изъятии сверхдоходов компаний» 16:18, Бизнес Налог на имущество: сколько придется платить по новым правилам 16:16, Недвижимость Мир «Аватара» и «Зарядье»: Time назвал лучшие места в мире 16:16, Фотогалерея  МИД обвинил США в искажении итогов встречи Лаврова и Помпео 16:13, Политика Росавиация назвала причины отказа двигателя летевшего из Уфы Ту-204 16:04, Общество Pfizer заработает $1 млрд на лекарстве от редкой болезни 15:56, Quote Белоусов назвал меры господдержки для участия бизнеса в инвестпроектах 15:54, Бизнес Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал направить на дивиденды ₽28 млрд 15:54, Бизнес Главы крупнейших компаний США раскритиковали миграционную политику Трампа 15:49, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 15:49, РБК и Сбербанк Как выглядит проект автобусной остановки в русском стиле 15:48, Недвижимость Начальник порта в ЮАР рассказал о проверке российского «судна с оружием» 15:42, Политика СК начал проверку после смерти заключенного в СИЗО в Петербурге 15:37, Общество Умер режиссер «Сатирикона» и Театра Маяковского Игорь Войтулевич 15:34, Общество Главы компаний рассказали об обсуждении в РСПП «стимулов для бизнеса» 15:29, Бизнес Самарский суд арестовал на два месяца начальника колонии за взятку 15:22, Общество Шохин и Белоусов пошутили об «уклонистах» от плана изъятия сверхдоходов 15:17, Бизнес Глава криптовалютной биржи: спекулянты вернутся на рынок 15:15, Крипто Кадыров посоветовал обеспокоенным журналистам попить успокоительное 15:09, Общество
Начальник порта в ЮАР рассказал о проверке российского «судна с оружием»
Политика, 15:42
0
Начальник порта в ЮАР рассказал о проверке российского «судна с оружием»
В порту Нгкура проходит проверку российское судно «Лада», которое, по данным южноафриканских СМИ, могло нелегально перевозить оружие в Нигерию. Решение о том, будет ли судно официально задержано, примут в субботу
Грузовое судно в порту ЮАР. 1 мая 2011 года

В южноафриканском порту Нгкура проходит проверку российское грузовое судно, на борту которого были найдены незадекларированные взрывчатые материалы промышленного назначения. Об этом РБК рассказал начальник порта Тулани Дубеко. Окончательное решение о том, будет ли судно задержано, будет принято в субботу, отметил Дубеко: «Пока же мы просто ждем получения дополнительной информации (о судне и перевозимом им грузе. — РБК)».

В четверг, 23 августа, СМИ сообщили о задержании морской полицией российского судна, на борту которого, предположительно, ​ находилось оружие и взрывчатка. Как писала газета Le Figaro со ссылкой на агентство AFP, «Лада» была задержана еще в воскресенье, когда двигалась по маршруту с Мадагаскара в Нигерию. Южноафриканская пресса писала, что на борту может находиться нелегальное оружие, в том числе «массового поражения».

«Судно было задержано в порту Нгкура, однако мы не можем предоставить никаких деталей по этому вопросу, так как впредь этой темой будет заниматься полиция на национальном уровне», — подтвердил в четверг AFP представитель местной полиции капитан Присцилла Наиду. При этом местная полиция отказалась подтверждать информацию о том, что на борту находилось оружие, назвав такие данные «спекуляциями». Представитель национальной транспортной компании Transnet Олвету Мдабула сообщила агентству, что перевозимый российским судном груз является «опасным». Однако, как заявил РБК Дубеко, груза военного назначения на борту «Лады» нет. ​«Насколько мне известно, никакого оружия судно не перевозило», — сказал он. ​

Пресс-атташе посольства России в Претории Александр Куляев в пятницу подтвердил ТАСС, что сухогруз «Лада» был задержан властями ЮАР из-за отсутствия необходимых документов на перевоз промышленной взрывчатки. «Речь не идет о чем-то экстраординарном, какой-то контрабанде оружия, как расписали южноафриканские СМИ. Просто не хватает некоторых документов, а конкретно — документов на транзит груза», — пояснил агентству консул Генерального консульства России в Кейптауне Виталий Солдатенков. РБК направил вопросы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с просьбой прокомментировать информацию о российском судне.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: ЮАР , российское судно
Главное
Госдеп США опубликовал детали новых санкций против России Экономика
Материалы по теме
Корабль «Ярослав Мудрый» вышел в Аденский залив для борьбы с пиратами Политика
Украинские власти заблокировали судно «Механик Погодин» на три года Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter