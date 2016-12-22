Владелец сухогруза «Лада» опроверг его арест в ЮАР

Правоохранительные органы ЮАР не арестовывали российский сухогруз «Лада» в городе Порт-Элизабет, заявил ТАСС представитель компании-судовладельца. Ранее местный портал News24 сообщал, что судно задержано из-за «опасного груза» на борту.

«Никакой полиции, никаких арестов не было. Капитан не может не знать об аресте. Такового нет. Это фейковая новость из «Твиттера», — сказал представитель компании.

По его словам, власти ЮАР разрешили судну причалить в порту, экипаж ждет, когда порт примет сухогруз. На борту «Лады» находятся 10 человек, компания-судовладелец поддерживает связь с капитаном и экипажем.

Ранее южноафриканский портал News 24 сообщил, что российское судно было арестовано в Порт-Элизабет из-за того, что на его борту был «опасный груз». Об этом газете рассказали в компании-операторе портов Transnet National Ports Authority.

Газета Le Figaro со ссылкой на AFP добавила, что в полиции ЮАР подтвердили, что задержали судно в порту Нгкура, который находится в 20 км от Порт-Элизабет. Полицейские не уточнили причину задержания, но отвергли версию местных СМИ о том, что на борту сухогруза было оружие массового поражения.

«Пока выясняем информацию, информации от южноафриканских властей и правоохранительных органов пока не поступало», — сказал РБК второй секретарь посольства России в ЮАР Александр Куляев.