Меркель допустила возможность присоединения Германии к удару по Сирии

Немецкая армия не останется в стороне, если Дамаск применит химическое оружие, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на заседании бундестага. Об этом сообщает Reuters.

Меркель отметила, что цель Берлина — политическое решение кризиса в Сирии, но о мирном решении в случае использования химоружия речи не идет. «С самого начала говорить «нет» [военным ударам по Сирии], независимо от происходящего, не является позицией Германии», — сказала канцлер.

Как сообщает Zeit, за то, чтобы нанести военные удары по сирийским правительственным объектам в случае использования режимом отравляющих веществ, выступают, кроме Меркель и коалиции ХДС/ХСС, также Свободная демократическая партия и «Зеленые». В то же время левые и «Альтернатива для Германии» против интервенции в Сирии.

10 сентября Bild со ссылкой на источники рассказал, что немецкие ВВС в случае химической атаки в Сирии готовы нанести удар по объектам режима Башара Асада, который заявил о подготовке наступления на последнюю территорию, контролируемую оппозицией, — провинцию Идлиб. Немецкие военные ответили согласием на предложение США участвовать вместе с ними, а также Великобританией и Францией в бомбардировках, если это будет сочтено необходимым. В свете возможного наступления Асада в Идлибе американцы заявили о готовности к атаке и в начале сентября обнародовали список целей, по которым будет нанесен удар. Россия предостерегла США от подобных действий. Также Москва сообщила, что будущая атака является инсценировкой и провокацией боевиков.

Германские ВВС с 2015 года участвовали в боевых действиях в Сирии в период борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в составе коалиции США, но никогда не использовались против официального Дамаска. В апреле, во время ракетных ударов американо-франко-британской группировки по объектам правительства Сирии Берлин исключил свое участие в этой акции.