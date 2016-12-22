Лавров счел «отравленными» отношения между США и Россией

Отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время «отравлены», заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

По словам Лаврова, у США в общении с партнерами сложилась постоянная мантра, «когда чуть что не так», то сразу же объявляются меры принудительного воздействия. «Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике», — считает министр.

При этом Лавров выразил надежду на то, что у американских властей придет понимание необходимости совместно бороться с различными видами угроз, а не пытаться «играть друг против друга» и использовать «угрозы экстремизма для достижения каких-то сиюминутных целей».

2 сентября Сергей Лавров заявил, что развитие отношений Москвы и Вашингтона в ближайшем будущем «не очень лучезарное», но в итоге они вернутся на «уровень настоящих стратегических партнеров».