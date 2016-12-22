Минэкономразвития разработало прогноз развития экономики с учетом санкций

Минэкономразвития подготовило прогноз социально-экономического развития России с учетом возможных санкций против российского госдолга и госбанков, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в рамках Восточного экономического форума.

«Такие мы все оценки делаем. Они носят непубличный характер. Во многом они используются для того, чтобы разрабатывать пакеты мер, которые будут применяться в той или иной ситуации», — заявил Орешкин.

По его словам, если проблем с размещением программ заимствований не будет, то санкции не смогут оказать «кардинальных эффектов на экономику».

Минфин во вторник отменил запланированный на 12 сентября аукцион по размещению на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), объяснив это «неблагоприятной рыночной конъюнктурой».

Проведение аукциона ОФЗ срывается в третий раз за месяц. Минфин отказывался от размещения гособлигаций 22 августа в связи с высоким ростом волатильности на финансовых рынках.

В августе в Конгресс США был представлен законопроект о защите от «агрессии Кремля» (DASKAA), предусматривающий введение санкций в отношение российского госдолга.