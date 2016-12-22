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Кириенко заявил о влиянии на детей через образы военных в видеоиграх
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Кириенко заявил о влиянии на детей через образы военных в видеоиграх
Политика, 15:49
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Кириенко заявил о влиянии на детей через образы военных в видеоиграх

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко считает, что иностранные видеоигры оказывают влияние на детей. Такое заявление он сделал на съезде Российского общества политологов, сообщает ТАСС.

«Мы по факту понимаем, что это происходит. Какие-то вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр», — сказал он.

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Кириенко добавил, что во многих иностранных видеоиграх российские военные всегда выглядят «не очень симпатично». «Это далеко не случайность. Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», — сказал он.

Кириенко не уточнил названий видеоигр, о которых идет речь. По его словам, игры стали «пространством политической борьбы» и относиться к ним нужно соответствующе.

Теги: Сергей Кириенко , видеоигры
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