Михельсон рассказал о переговорах о входе CNPC в проект «Арктик СПГ-2»

Китайская CNPC обсуждает вхождение в проект «Арктик СПГ-2» на таких же условиях, как и французская Total, заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, сообщает корреспондент РБК.
Он отметил, что встреча с представителями CNPC, которые уже занимают равную с Total долю в «Ямал СПГ», уже произошла. «Мы считаем, что так как они уже партнеры в нашем существующем проекте, то мы готовы с ними рассматривать на подобных Total условиях вхождение в «Арктик СПГ-2», — сказал Михельсон.
Он подчеркнул, что речь идет о таких же условиях, а не о равной Total доле. ТАСС сообщает, что Михельсон упомянул также переговоры о вхождении в «Арктик-СПГ-2» японских компаний.
Завод «Арктик СПГ-2», строящийся на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе, стал вторым проектом НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа после «Ямал СПГ». На заводе должно ежегодно производиться около 19,8 млн т СПГ в год. Капитальные вложения оцениваются в $20–21 млрд. Единственным на данный момент зарубежным участником проектом в мае стала французская Total (10% с возможным увеличением доли до 5% при снижении доли НОВАТЭКа ниже 60%). В конце июня проектом заинтересовалась южнокорейская Korea Gas Corporation.