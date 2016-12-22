Проектом НОВАТЭКа в Арктике заинтересовалась вторая страна

Компания Korea Gas Corporation из Южной Кореи допустила, что может войти в проект «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК. В проект уже входит французская компания Total

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Южнокорейская Korea Gas Corporation (KOGAS) и НОВАТЭК подписали в пятницу меморандум, закрепляющий намерения сторон рассмотреть возможности вхождения корейской компании в проект «Арктик СПГ-2» и приобретения СПГ с проекта, следует из сообщения российской компании.

Стороны подписали документ в рамках встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Мун Чжэ Ина,

Меморандум также предполагает участие KOGAS в проекте перевалки на Камчатке и других инфраструктурных проектах НОВАТЭКа, а также развитие «сотрудничества в области торговли СПГ и оптимизации логистики, включая своповые операции».



Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отметил, что рынки стран АТР являются приоритетным направлением для СПГ-проектов компании и Южная Корея в настоящее время — «один из крупнейших импортеров СПГ».

О своем интересе к проекту заявляли китайцы, говорил в начале июня министр энергетики России Александр Новак. А французская Total уже находится в процессе вхождения в проект. Компания в мае подписала соглашение о покупке 10% «Арктик СПГ-2» с возможным увеличением доли до 5% при снижении доли НОВАТЭКа ниже 60%.

«Арктик СПГ-2» — второй завод компании НОВАТЭК по производству сжиженного природного газа, запуск которого должен состояться в 2023 году. Его мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.