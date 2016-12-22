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В РГБ пообещали не проводить показы мод
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В РГБ пообещали не проводить показы мод
Общество, 12:08
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В РГБ пообещали не проводить показы мод

Российская государственная библиотека (РГБ) больше не будет проводить показы мод, заявил ее директор Вадим Дуда. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Подобного опыта в залах Ленинки больше не будет, — сказал Дуда. — Мы учтем наши ошибки, и в читальных залах Российской государственной библиотеки не будет банкетов и вызывающих фотосессий».

Директор отметил, что прошедший 7 сентября в РГБ показ мод оказался мероприятием «на грани». «Любой партнер, даже самый крупный и известный, приходя в РГБ, должен разделять наши ценности и уважение к библиотеке и книге. Очевидно, что мы не смогли обеспечить это полностью в проведенном показе», — сказал Дуда.

При этом руководитель РГБ заметил, что библиотека должна оставаться открытой для разных людей, и там нужно проводить различные мероприятия. Дуда подчеркнул, что Ленинка продолжит эксперименты и будет и дальше привлекать молодежь в библиотеку.​

7 сентября в РГБ прошел показ мод итальянского бренда Ermanno Scervino. Участвовавшая в нем актриса Ингеборга Дапкунайте выложила в Instagram снимок, где она стоит на столе в одном из читальных залов. Многие пользователи возмутились появлением подобного снимка.

https://www.instagram.com/p/BnZeDgjBA4w/?taken-by=d.ingeborga

Дуда был назначен директором РГБ в августе, до этого он возглавлял Библиотеку иностранной литературы.

Теги: Библиотека , мода
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