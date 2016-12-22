Медведев сменит директора Ленинки

​Врио директора Российской государственной библиотеки Владимир Гнездилов покинет свой пост. По распоряжению Дмитрия Медведева Ленинку возглавит директор Иностранки Вадим Дуда

Владимир Гнездилов (Фото: Евгений Гурко / «Коммерсантъ»)

Врио директора Российской государственной библиотеки имени Ленина Владимир Гнездилов в ближайшее время покинет свой пост, рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к правительству. «Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева глава РГБ будет отправлен в отставку», — сообщил один из источников РБК.

Распоряжение может быть подписано в ближайшее время, подчеркнул один из источников РБК.

По данным другого источника РБК, на пост директора РГБ после отставки Гнездилова рассматривается кандидатура руководителя Библиотеки иностранной литературы Вадима Дуды.

Вадим Дуда (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

По его словам, поводом для кадрового решения по увольнению Гнездилова стали «недоработки во многих вопросах».

«Минкульт направил такое предложение (о назначении Дуды директором РГБ. — РБК)», — подтвердил РБК источник, близкий к администрации президента.

РБК направил запрос в пресс-службы правительства и РГБ.

Заместитель директора РГБ по внешним связям и выставочной деятельности Наталья Самойленко заявила РБК, что не слышала о готовящемся увольнении Гнездилова.

В Минкульте и аппарате вице-премьера Ольги Голодец отказались от комментариев. Дуда отказался комментировать РБК информацию о своем назначении.