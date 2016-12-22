Медведев сменит директора Ленинки

Врио директора Российской государственной библиотеки имени Ленина Владимир Гнездилов в ближайшее время покинет свой пост, рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к правительству. «Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева глава РГБ будет отправлен в отставку», — сообщил один из источников РБК.
Распоряжение может быть подписано в ближайшее время, подчеркнул один из источников РБК.
По данным другого источника РБК, на пост директора РГБ после отставки Гнездилова рассматривается кандидатура руководителя Библиотеки иностранной литературы Вадима Дуды.
По его словам, поводом для кадрового решения по увольнению Гнездилова стали «недоработки во многих вопросах».
«Минкульт направил такое предложение (о назначении Дуды директором РГБ. — РБК)», — подтвердил РБК источник, близкий к администрации президента.
РБК направил запрос в пресс-службы правительства и РГБ.
Заместитель директора РГБ по внешним связям и выставочной деятельности Наталья Самойленко заявила РБК, что не слышала о готовящемся увольнении Гнездилова.
В Минкульте и аппарате вице-премьера Ольги Голодец отказались от комментариев. Дуда отказался комментировать РБК информацию о своем назначении.