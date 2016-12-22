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Песков счел «не сверхсложными» требования Роскомнадзора к Facebook
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Песков счел «не сверхсложными» требования Роскомнадзора к Facebook
ВЭФ-2018, 11:25
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Песков счел «не сверхсложными» требования Роскомнадзора к Facebook

Спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков заявил, что требования Роскомнадзора к соцсети Facebook по исполнению российского законодательства не являются уникальными и сверхсложными. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Ничего сверхсложного в реализации этих требований нет. Требования Роскомнадзора ни в коем случае не являются уникальными, это относительно стандартная практика на мировых рынках», — сказал он, уточнив, что похожие требования есть и у Евросоюза, и у азиатских стран, так что соблюдение национального законодательства является вопросом «системной работы».

Спецпредставитель президента добавил, что у компании Facebook есть желание развиваться в России, ее представители находятся в активном диалоге с властями. Песков выразил надежду, что Facebok сможет найти «правильные подходы», которые позволят компании выполнить требования российского законодательства.

На вопрос об оценке рисков блокировки соцсети Песков ответил, что не может отвечать за сферу полномочий Роскомнадзора.

В конце сентября 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокирует социальную сеть Facebook в России, если компания не выполнит российский закон о локализации персональных данных. Этот закон предполагает, что работающие в России компании должны обеспечить хранение и запись персональных данных россиян с использованием тех баз данных, которые находятся в России. В ноябре компания согласилась встретиться с представителями Роскомнадзора.

В апреле Жаров рассказал, что до конца 2018 года Роскомнадзор проверит Facebook на исполнение российского законодательства. Если компания не выполнит его требования, то встанет вопрос о блокировке соцсети.

Теги: Роскомнадзор , Facebook
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