Facebook прокомментировал предстоящую встречу с Роскомнадзором

В социальной сети Facebook ответили на заявления главы Роскомнадзора Александра Жарова, сообщившего о согласии соцсети на встречу с представителями российского надзорного ведомства.

«Facebook стремится предоставлять самый высокий уровень сервиса для людей из России, и мы ценим возможность встретиться с представителями государственных структур Российской Федерации. Мы регулярно встречаемся с должностными лицами во всех странах, где работает Facebook», — говорится в заявлении Facebook, поступившем в РБК.

О том, что представители соцсети приняли приглашение Роскомнадзора и готовы прибыть на встречу, Жаров накануне рассказал РБК. Он добавил, что именно Роскомнадзор выступил с предложением о встрече, поскольку у ведомства накопился ряд вопросов к Facebook. «Тематика встречи касается регулирования работы интернета в России — удаления противоправного контента из соцсети и локализации баз данных в России. Это просто рабочая встреча, которые мы периодически устраиваем», — уточнил Жаров.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», а также в закон «О персональных данных», согласно которым персональные данные россиян должны храниться внутри страны. В конце сентября глава Роскомнадзора предупредил, что невыполнение Facebook данных требований российского законодательства может привести к блокировке доступа к социальной сети.