Главы Ростуризма и Минтранса сделали прививки против гриппа на ВЭФ

Глава Ростуризма Олег Сафонов и министр транспорта Евгений Дитрих сделали прививки против гриппа на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вакцинация на форуме во Владивостоке стала уже традицией. Год назад именно в рамках ВЭФ я уже делал прививку от гриппа. Хочу отметить, что весь год прекрасно себя чувствовал. Поэтому накануне нового зимнего сезона я хочу повторить этот полезный опыт», — заявил Сафонов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что 45% россиян будут привиты от гриппа за счет бюджета. «В век высокой миграции наши туристы должны быть привиты. Чем выше уровень иммунизации, тем уровень защиты всего населения», — отметила она.